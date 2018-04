Nubifragio

Bomba d'acqua su Palermo, strade allagate e disagi in periferia

15/04/2018

Violento nubifragio su Palermo. Poco dopo le 21, una vera bomba d’acqua si è abbattuta improvvisamente sul capoluogo siciliano. In pochi minuti, si sono verificati allagamenti in alcune zone della città. Tra le più colpite dal violento nubifragio, quella di corso dei Mille e via Messina Marine, nei pressi dell’ospedale Buccheri La Ferla, dove l’acqua ha raggiunto il mezzo metro. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Insomma, come sempre Palermo allagata quando piove in maniera copiosa.

La centrale operativa dei vigili del fuoco è andata in tilt per le numerose richieste d’intervento. Disagi anche nei pressi del centro commerciale Forum di Brancaccio: in tanti sono rimasti intrappolati all’interno del megastore, impossibilitati a raggiungere le auto nel parcheggio.

Due incidenti stradali, complice l’incessante pioggia, si sono verificati in via Messina Marine e Armando Diaz. Acqua dovunque, anche all’ospedale Civico, in una zona che è stata di recente consegnata dopo i lavori. Sempre i soliti disagi che si accodano ai tantissimi rifiuti che invadono ormai la città da diverse settimane e che sono stati trasportati dal fiume d'acqua.

