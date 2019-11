Bonus bebè, ecco le ultime novità

bonus bebč

Saranno circa 140mila i nuovi nati a cui verrā riconosciuto il bonus bebč.

Saranno circa 140mila i nuovi nati a cui verrà riconosciuto l'importo massimo del bonus bebè, ossia l'assegno di 160 euro al mese, perché in arrivo in famiglie con un reddito Isee inferiore ai 7 mila euro annui.

È quanto emerge dai calcoli della relazione tecnica alla legge di Bilancio

I nuovi nati del 2020 vengono indicati in 440mila, di cui 140mila appunto in famiglie povere. La metà degli assegni sarà comunque maggiorato del 20% perché andrà a figli dai secondogeniti in poi.

Il bonus bebè scatta per tutti i neonati, con un ammontare che va da un minino di 80 euro a un massimo di 160 euro al mese a seconda della 'ricchezza' dei genitori.

Sempre sul capitolo che riguarda gli aiuti alle famiglie italiane, la manovra include anche il bonus per pagare gli asili nido che, sempre a seconda del reddito, va da 1500 a 3000 euro all'anno.

Nel 2019, al 18 ottobre, sono state registrate oltre 290mila domande per il voucher per l’asilo nido, su un numero attuale di posti pari a circa 350-360 mila, si legge sempre nella relazione tecnica alla legge di Bilancio, nella quale si precisa che «la spesa è in significativa crescita» negli ultimi anni ma il fondo è «congruo» per garantire il voucher fino agli attuali 1.500 euro. Visto l’ampliamento del contributo, che può arrivare fino a 3mila euro per le famiglie con Isee più basso, la manovra stanzia altri 190 milioni per il 2020 che aumentano progressivamente fino ad arrivare a 291 milioni nel 2029. La relazione precisa anche che «il beneficio è riconosciuto nel limite massimo di spesa programmato».

Sempre in tema figli, sale da cinque a sette giorni il congedo per i papà. Fra le ultime novità, c'è anche la rivalutazione al 100% delle pensioni fino a 2.029 euro al mese.

