Bonus Sicilia

Bonus Sicilia, dopo il flop niente click day

Naufraga il click day per il bonus Sicilia destinato alle imprese danneggiate dal lockdown.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/10/2020 - 09:17:02 Letto 417 volte

Naufraga il click day per il bonus Sicilia destinato alle imprese danneggiate dal lockdown. Il governo regionale ha deciso di mollare il metodo informatico e passare, nei prossimi giorni, alla distribuzione delle risorse finanziarie, 125 mln, alle imprese già iscritte finora sulla piattaforma gestita da Tim, almeno 56 mila aziende. "Ad ore pubblicheremo le modifiche sul bando originario per erogare il ristoro finanziario alle imprese. Del resto - ha detto l'assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano - da parte di Tim non è arrivata la garanzia totale sella riuscita del click day prorogato per domani mattina. Siamo stati messi con le spalle al muro".

Lo ha dichiarato Marianna Caronia: "La politica, anziché fare il clickday, avrebbe dovuto assumersi la responsabilità di fissare criteri equi e trasparenti per assegnare le somme e di organizzare gli uffici per una veloce analisi delle domande. Adesso si rispetti almeno quanto è stato inserito nella legge finanziaria su mia proposta, affinché tutti i contributi per le aziende siano erogati entro 10 giorni dalla presentazione delle domande. Si faccia quindi un doveroso sforzo organizzativo, con adeguate risorse umane ed utilizzando le competenze informatiche interne alla Regione, affinché le aziende non debbano aspettare ulteriormente."

“Sicilia Digitale – affermano i deputati di Sicilia Attiva Angela Foti, Matteo Mangiacavallo, Valentina Palmeri, Elena Pagana e Sergio Tancredi – ha già gestito con successo numerose procedure informatiche. Inoltre, riteniamo fondamentale garantire una gestione diretta dei dati trattati in questo tipo di procedure in modo da assicurare un completo controllo da parte della Regione anche in considerazione della peculiarità di questi dati che toccano ambiti legati alla privacy personale e aziendale”.

Le parole del Sindaco di Messina, Cateno De Luca: “Tanti imprenditori hanno aspettato le risorse promesse con il tanto celebrato click day. Hanno sostenuto ingenti spese, magari pure indebitandosi per avere il Durc in regola – visto che era uno dei requisiti richiesti per accedere ai contributi – e adesso come si ritrovano? Con un pugno di mosche. Il click day era uno specchietto per le allodole già dal suo concepimento, perché creava illusioni, come d'altronde ha creato illusioni il Governo Musumeci ai Comuni della Sicilia, quando il 28 marzo scorso ha annunciato in pompa magna 100 milioni di euro in aiuti alimentari e ad oggi ne ha erogati soltanto 30 milioni. La cosa peggiore è che ancora non sappiamo se la differenza, pari al 70% sarà mai erogata. Siamo purtroppo dinanzi al solito festival degli annunci. Musumeci va avanti a forza di slogan, preoccupandosi di essere il Presidente di alcuni piuttosto che di tutti i siciliani. Così però dimostra la sua inadeguatezza al Governo. Sta affossando il territorio che è già alla canna del gas per via della crisi economica scaturita dalla Pandemia”.

Giuseppe Sciarabba, responsabile regionale del dipartimento Fondi strutturali della Lega dice: "Erogare il bonus del mancato click day prendendo in considerazione tutte le domande pervenute sulla piattaforma informatica è una fregatura per migliaia di imprenditori che non si erano potuti iscrivere magari perché non in grado di gestire una procedura complessa dove conta essere i più abili al pc, sicuramente i più veloci, non certo non i più bisognosi di sostegno economico. Concedere adesso soldi a pioggia a tutti coloro che si sono registrati penalizza due volte migliaia di titolari d'impresa meno tecnologici di altri, non per colpa, che con questa nuova impostazione avrebbero certamente avuto il tempo e il modo di aderire alla procedura. La classica toppa peggiore del buco. Invece di modificare le regole a bando chiuso - conclude Sciarabba - sarebbe opportuno aprire una nuova finestra di registrazione magari di sette giorni per dare la possibilità a tutte le imprese bisognose di aiuto di partecipare al nuovo bando, dando peraltro un senso alla scelta del governo regionale di sottrarre 50 milioni di euro alla programmazione comunitaria 2014-2021 per finanziare un bonus che, se restano così le cose, ha un sapore discriminatorio".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!