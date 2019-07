tentato suicidio

Borgetto, si lascia con la moglie e tenta di suicidarsi: salvato in extremis dai carabinieri

Tenta di suicidarsi imbottendosi di farmaci, trovato in auto dai carabinieri oramai privo di coscienza.

Pubblicata il: 15/07/2019 - 00:16:56

Tenta di suicidarsi imbottendosi di farmaci e preannunciando ai familiari il suo gesto.

Salvato in extremis dai carabinieri che lo hanno trovato in auto oramai privo di coscienza. Nonostante l’intossicazione da farmaci i medici del Civico di Palermo sono riusciti ad evitare l’epilogo drammatico.

La storia è quella di un operaio di Mazara del Vallo di 40 anni che aveva scelto Borgetto per togliersi la vita. L’auto con lui all’interno è stata localizzata in via Porta Palermo.

L’insano gesto dettato dal rapporto naufragato con la moglie: quando i militari lo hanno trovato aveva in mano una foto della consorte.

