Borgo Nuovo, firmato l'accordo quadro per i lavori di recupero di Via Erice 31

Firmato l'accordo quadro per i lavori di recupero di Via Erice 31 a Borgo Nuovo.

"Questo importante passo avvicina sempre di più le famiglie sfollate al tanto atteso rientro nelle loro case. La collaborazione e l'impegno costante del Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, insieme agli assessori Pennino e Orlando, hanno reso possibile questo risultato fondamentale. La forte sinergia tra le istituzioni e il costante supporto dimostrato verso le famiglie colpite dall'incendio hanno rappresentato un pilastro fondamentale in questo percorso di recupero. Essere stati vicini a queste famiglie sin dall'inizio della disgrazia legata all'incendio è motivo di grande orgoglio per l'intera comunità. L'accordo quadro appena firmato è un segnale tangibile della volontà e della determinazione delle istituzioni nel garantire il benessere e la sicurezza dei cittadini. Con l'avvicinarsi della Pasqua, auguriamo che questa notizia porti un raggio di speranza e serenità alle famiglie coinvolte. La prospettiva del rientro nelle proprie abitazioni è un passo significativo verso la ripresa di una vita normale e confortante per tutti. La V circoscrizione che presiedo monitora da vicino i progressi dei lavori di recupero e garantisce il pieno supporto alle famiglie interessate." Lo ha dichiarato il Presidente della V circoscrizione di Palermo Andrea Aiello.

