Borgo Nuovo, incendiati i cassonetti

Cinque cassonetti dati alle fiamme, si pensa sia stata la regia di una banda

Tre cassonetti dati alle fiamme nel giro di poco tempo. E’ successo a Palermo, nel quartiere Borgo Nuovo. Ieri sera alle 19,55 i vigili del fuoco sono arrivati prima in via Castellana per i contenitori per i rifiuti in fiamme. Dieci minuti dopo è scattata l'emergenza in via Bronte. Nemmeno il tempo di spegnere il secondo rogo e un'altra squadra dei vigili del fuoco è dovuta intervenire di nuovo in via Castellana alle 20,10. In tutto a fuoco sono andati cinque cassonetti. Gli orari ravvicinati hanno indotto i vigili del fuoco a credere che non si sia trattato di roghi accidentali ma che dietro ci sia stata la regia di una banda. Non è escluso che la polizia decida di visionare le telecamere di videosorveglianza della zona, nel caso in cui ci fossero impianti utili alle indagini.

