Borgo Nuovo, sfilata in maschera a Parco Tindari per Carnevale

Il progetto di realizzare una sfilata di Carnevale a Parco Tindari per i bambini di Borgo Nuovo si fa sempre più concreto. La proposta del M5s approvata in consiglio.

Il progetto di realizzare una sfilata di Carnevale a Parco Tindari per i bambini di Borgo Nuovo si fa sempre più concreto. Dopo il primo incontro con i Dirigenti Scolastici delle scuole del quartiere Borgo Nuovo e l'Associazione che ha proposto l'iniziativa al Consiglio di Circoscrizione, oggi si è svolto il secondo incontro organizzato dal consigliere M5S della V Circoscrizione, Simona Di Gesù che in Commissione Cultura ha ospitato le associazioni Auser e Compa insieme ai rappresentanti degli Istituti scolastici “Russo-Raciti” e “Ascione” per portare avanti l'organizzazione dell'evento. “Mi fa piacere poter rappresentare il grande entusiasmo dei presenti, di coloro che saranno il vero motore che porterà alla realizzazione dell'evento - afferma la cinquestelle Di Gesù - Adesso attendiamo che il Presidente della V Circoscrizione si attivi entro questa settimana per ottenere sia le autorizzazioni che un impegno economico da parte dell'Amministrazione Comunale, come stabilito durante le sedute di consiglio”.

Il capogruppo del M5S al Comune di Palermo, Concetta Amella, ha espresso gratitudine per l’iniziativa: “Borgo Nuovo è un quartiere abbandonato da sempre dalla politica, per questo voglio pubblicamene ringraziare la nostra consigliera Simona Di Gesù che con le sue idee e il suo spirito propositivo ha già fatto tantissimo per il territorio. Invitiamo dunque associazioni e cittadini che volessero dare una mano nell’organizzazione e realizzazione dell'evento per i bambini di Borgo Nuovo, a contattare direttamente la nostra portavoce”.

