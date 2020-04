coronavirus

Borrelli categorico: ''Pasqua e Pasquetta a casa''

''Andare a fare Pasqua e Pasquetta fuori? Assolutamente no. Dobbiamo stare a casa'', ha detto il capo della Protezione civile, Angelo Borrello.

01/04/2020

Sono complessivamente 80.572 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento rispetto a ieri di 2.937. Martedì l'incremento era stato di 2.107. Il numero complessivo dei contagiati - comprese le vittime e i guariti - è di 110.574. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile. Sono 16.847 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 1.118 in più di ieri. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile. Ieri l'aumento dei guariti era stato di 1.109.

In base all'andamento della curca il capo della Protezione civile è stato netto: "Andare a fare Pasqua e Pasquetta" fuori? "Assolutamente no". "Dobbiamo stare a casa ancora - ha aggiunto - e rispettare il distanziamento sociale, che ci sta portando a risultati positivi".

Il capo della Protezione civile Borrelli ha affrontato anche il caso delle mascherine sbagliate ai medici. "Le mascherine ai medici di base sono state distribuite per un errore logistico: erano state donate all'Italia dalla Cina, il carico era destinato alla collettività. Rimedieremo prontamente a rifornire i medici di base assieme al commissario Arcuri con le mascherine Ffp2". Un nuovo stock di mascherine verrà consegnato alla Federazione degli ordini dei medici "entro questa settimana". Lo assicura il commissario Domenico Arcuri in una lettera indirizzata al presidente Fnomceo Filippo Anelli in cui si dice "davvero amareggiato". Nella lettera, resa nota dalla Fmnomceo, Arcuri si scusa dopo l'errore nella consegna di dispositivi non idonei all'uso sanitario. Da oggi, afferma, "le forniture oggetto di 'donazioni' verranno sottoposte ad un controllo a campione".

