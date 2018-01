rapine

Borse rubate alle clienti dei bar in via Principe di Belmonte: caccia al rapinatore

Due colpi in una sola mattinata e con la stessa modalità...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 16/01/2018 - 16:49:35 Letto 356 volte

Due colpi in una sola mattinata e con la stessa modalità: prendere di mira alcune donne sedute nei bar in via Principe di Belmonte. Le donne stavano facendo colazione con alcune persone quando sono state avvicinate da un giovane che ha puntato alla borsa lasciata su una sedia ed è fuggito via.

Sono scattate le indagini della polizia. Parte della refurtiva è stata trovata nelle vie vicine alla strada chiusa a Palermo. Gli agenti hanno ascoltato i testimoni e sono a caccia del giovane rapinatore. La zona è piane di telecamere e le fasi dei colpi saranno rimaste impresse nelle immagini dei sistemi di videosorveglianza.

