Brancaccio, cinque arresti per furto sui tetti IRSAP. L'amministrazione: ''Area presa di mira''

I cinque, fra cui anche un minore, sono stati sorpresi mentre rimuovevano dei pannelli di rame. Escalation di furti nei sei mesi di chiusura degli uffici finora trascorsi

Pubblicata il: 27/04/2018

Nella notte del 25 aprile scorso si erano recati al centro direzionale IRSAP (Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive) di Brancaccio, in via Enrico Ferruzza, per poi salire sui tetti e rubare dei pannelli di rame. Sorpresi in flagrante e finiti in manette in cinque, tra cui un minore, dopo essere stati circondati e intercettati dalla polizia.

Ma il fenomeno dei furti all'IRSAP è degno di maggior attenzione: dal gennaio 2017 ad oggi sono stati registrati già 12 furti. Stesse modalità d'azione, stesso obiettivo: i pannelli di rame sui tetti.

"Evidente che l’area è stata presa di mira nel tempo da più soggetti - si legge in una nota dell'amministrazione dell'ente - che imperterriti, da mesi, rubavano le lastre di rame poste a copertura dei tetti del centro direzionale di Brancaccio che in atto ospita gli uffici dell'IRSAP. Ci auguriamo di mettere fine a questa escalation di furti ai danni del patrimonio pubblico".

