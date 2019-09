scuola

Brancaccio, M5S: ''Stato presente, siamo vicini al quartiere''

M5S presente all'inaugurazione dell'anno scolastico all'istituto Padre Pino Puglisi, scuola voluta fortemente dal parroco vittima di mafia.

Le parlamentari Roberta Alaimo e Valentina D’Orso, insieme al presidente della Commissione Antimafia, Nicola Morra, hanno preso parte questa mattina all’inaugurazione dell’anno scolastico all’istituto comprensivo “Padre Pino Puglisi”, scuola voluta fortemente dal parroco vittima di mafia, della cui ricostruzione ricorre quest’anno il ventennale.

“Il Movimento 5 Stelle ha mostrato concreta vicinanza e attenzione al quartiere di Brancaccio - spiegano Alaimo e D’Orso - solo pochi mesi fa è stato infatti sbloccato un grosso finanziamento per il nuovo asilo nido del quartiere. Siamo certi che anche il nuovo Ministro per il Sud prosegua nella strada tracciata dalla Lezzi con delle opere, come quella della piazza di Brancaccio, volte a promuovere l’inclusione sociale ricordando l’importanza della scuola”.

All’incontro era presente anche Giancarlo Cancelleri, nuovo vice ministro Infrastrutture e trasporti, alla sua prima uscita pubblica: “In Sicilia c’è tanto da fare e Cancelleri, che conosce bene i problemi del nostro territorio, è la persona giusta per continuare l’ottimo lavoro portato avanti finora dal Governo” hanno concluso.

