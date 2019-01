Maltrattamenti in famiglia

Brancaccio, minaccia la madre e scoppia una lite tra fratelli: uno era armato di coltello

Erano state le pressanti richieste di denaro rivolte alla madre da uno dei figli, 42enne non nuovo ad atteggiamenti di violenza in famiglia.

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un malvivente palermitano di 42 anni che aveva inscenato una violenta gazzarra in famiglia, dalle drammatiche conseguenze, turbando allo stesso tempo la quiete di un condominio di Brancaccio.

Nel popoloso quartiere cittadino, le volanti dell’omonimo Commissariato erano giunte per sedare una lite scoppiata all’interno di un nucleo familiare, composto da tre figli e dalla anziana madre, invalida: in realtà, a scatenare la reazione e la riprovazione dei familiari erano state le pressanti richieste di denaro rivolte alla madre da uno dei figli, 42enne non nuovo ad atteggiamenti di violenza in famiglia. La goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso e generato il caos sarebbe stata l’insoddisfazione manifestata dal 42enne verso l’ennesima consegna di denaro da parte della madre, ma ritenuta ancora una volta non sufficiente. Il figlio, violento, avrebbe così minacciato la genitrice di male fisico ed in soccorso di quest’ultima sarebbe giunto il secondo figlio. Da questo momento, sarebbe nata una violenta colluttazione tra i due fratelli nel corso della quale il 42enne avrebbe svolto il ruolo di violento aggressore armato di coltello ed il fratello quello di aggredito. Lo scontro avrebbe avuto termine soltanto perché l’aggredito, temendo per la propria incolumità, avrebbe preferito riparare presso un vicino.

Quando gli agenti sono giunti nell’appartamento teatro degli eventi, hanno trovato il 42enne barricato ed ancora in escandescenze. Il giovane che prima dell’arrivo dei poliziotti aveva gravemente danneggiato suppellettili, arredi domestici e l’autovettura del fratello, ha aggredito anche un agente ed ha tentato un’improbabile fuga, conclusasi nell’androne di casa dove è stato raggiunto e bloccato.

Il malvivente è stato tratto in arresto ed è stato associato presso la Casa Circondariale “Lorusso”.

Fonte: Polizia di Stato

