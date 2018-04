rapina

Brancaccio, rapina e caccia all'uomo

Tensione e paura a Brancaccio.

30/04/2018

Tensione e paura a Brancaccio. Rocambolesca fuga di tre rapinatori e gigantesca caccia all'uomo nella periferia orientale di Palermo. Tutto è cominciato intorno alle 14, quando i banditi, a bordo di una Volkswagen Fox, si sono presentati nell'ufficio postale di San Nicola l'Arena.

Dopo essersi impossessati del denaro in cassa, minacciando con le armi dipendenti e clienti si sono dati alla fuga ma sono stati intercettati da alcune gazzelle dei carabinieri. Ne è nato un lungo inseguimento che si è concluso quando l'auto dei rapinatori è andata a schiantarsi contro un palo dell' illuminazione in viale Regione Siciliana, nei pressi dello svincolo per Bonagia.

L'auto è andata in fiamme, tanto che è stato richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Uno dei banditi è stato subito arrestato; gli altri hanno proseguito la loro fuga a piedi, in direzione del vicino quartiere di Brancaccio dove in questo momento sono in corso perlustrazioni e posti di blocco.

Alcuni residenti avrebbero anche tentato di ostacolare il lavoro delle forze dell'ordine.

