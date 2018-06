minacce

Brancaccio, scritte intimidatorie al consigliere Terrani: ''Il cambio culturale dà fastidio a qualcuno''

Il capogruppo comunale del Movimento 139 non ha dubbi: le scritte sono la risposta alla riqualifica dei campetti sportivi in piazza Anita Garibaldi. E annuncia che continuerà la battaglia. Solidarietà dalla politica

Scritte intimidatorie, offensive e diretta alla persona di Sandro Terrani, capogruppo del Movimento 139 a Sala delle Lapidi, sono state trovate sulla saracinesca dell'associazione "Il Girasole" e sul muretto della nuova area polivalente di piazza Anita Garibaldi, a Brancaccio.

"Terrani m.....", si legge sul muretto, e poi ancora "Sandro m....." sulla saracinesca. Due chiari segnali che qualcuno a Brancaccio non vede di buon occhio il lavoro di Terrani, e lui sarebbe anche abbastanza certo del perché: "Si tratta di un gesto vile, legato al recupero di un bene che il Comune ha sottratto al degrado per metterlo a disposizione di tutta la comunità - ha commentato Terrani riferendosi alla recente riqualifica dell'area polivalente di piazza Anita Garibaldi -. Evidentemente il cambio culturale dà fastidio a qualcuno".

L'area verde, di proprietà del Comune di Palermo, è stata da poco trasformata in un piccolo centro sportivo, per rendere più vivibile ai più piccoli il quartiere. Terrani non ha dubbi sul riferimento delle scritte perché le prime avvisaglie le aveva già avute appena terminati i lavori, quando ignoti avevano scardinato il cancello dei nuovi campi da gioco e distrutto gli arredi urbani. Adesso, il Comune è stato costretto a chiudere l'area. Ma Terrani assicura l'operatività in tempi brevi, e rinnova l'impegno: "Continueremo a lavorare per Brancaccio - rilancia - perché Palermo è anche periferia e l'amministrazione Orlando sta dimostrando attenzione verso il quartiere".

La politica palermitana condanna fermamente le scritte dirette a Terrani, ed esprime solidarietà nei confronti del leader di Mov139: "Esprimiamo solidarietà e sostegno al consigliere comunale Sandro Terrani - affermano Giusto Catania e tutti i consiglieri comunali di Sinistra Comune -. "Le intimidazioni ricevute non disinnescheranno il processo di cambiamento intrapreso da Terrani". Parole di supporto anche dal gruppo consiliare del Pd: "Un gesto che condanniamo fermamente e che siamo sicuri non fermerà Sandro nell'azione di cambiamento che sta portando avanti - è il commento di Dario Chinnici e degli altri consiglieri dem -. Sandro non si farà certo intimidire e con il sostegno nostro e di tutto il Consiglio comunale continuereremo quelle azioni di risanamento di cui la città ha bisogno".

Fa particolare effetto pensare che a pochi metri dall'area teatro delle scritte intimidatorie sia stato ucciso don Pino Puglisi, il 15 settembre 1994. A Brancaccio c'è chi continua a rigettare l'idea di legalità e vita regolare per gli abitanti, ma opere come l'area realizzata in piazza Anita Garibaldi sono il segno costante che le istituzioni remano in senso contrario.

