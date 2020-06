incendi

Brucia ancora Monte Grifone a Palermo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/06/2020 - 14:48:22 Letto 422 volte

Ancora incendi in Sicilia. Dopo i roghi di ieri nel Trapanese (ad Alcamo) e nel Palermitano, questa volta canadair in azione a Monte Grifone a Palermo, dove le fiamme sono divampate nelle prime ore della mattina. Al lavoro per spegnere le fiamme vigili del fuoco e forestale, ma con il gran caldo le fiamme si sono estese e il fronte è diventato più ampio.

Così è stato richiesto l'intervento dei mezzi aerei che stanno operando per cercare di arginare le fiamme. Vigili del fuoco impegnati anche a San Cipirello lungo la statale 624 e a Termini Imerese nei pressi del viadotto Fiume Torto.

