Bruciava rifiuti speciali in un terreno, un arresto a Baucina

Sorpreso mentre tenta di bruciare rifiuti speciali, tutti accatastati in un terreno di sua proprietą. Un sessantanovenne di Baucina.

Sorpreso mentre tenta di bruciare rifiuti speciali, tutti accatastati in un terreno di sua proprietà. Un sessantanovenne di Baucina, P.A., è stato così arrestato dai militari della stazione dei carabinieri di Ciminna, nell’ambito di mirati controlli del territorio finalizzati alla repressione dei reati contro in materia ambientale. L'uomo è stato sorpreso mentre dava alle fiamme i rifiuti.

I militari, infatti, avvistata una colonna di fumo di colore nero, visibile da oltre due chilometri di distanza, avvicinandosi alla stessa hanno constatato che, alla base, vi era un rogo di rilevanti dimensioni, risultato – poco dopo – alimentato da rifiuti speciali di vario genere (tubi per edilizia in pvc, cavi elettrici, lastre di vetro retinato, lattine presumibilmente di acquaragia e di vernici, tavole di legno con guaina bituminosa), dal quale veniva sprigionata diossina. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Il pensionato è stato poi arrestato l’accusa di combustione illecita di rifiuti.

Misura convalidata dal giudice monocratico del tribunale di Termini Imerese ed il 69enne è stato rimesso in libertà in attesa del processo.

