Coronavirus

Brusaferro (Iss): ''C'è il serio rischio di una seconda ondata''

''Le riaperture? Saranno la sfida più importante'', avvete il presidente dell'Istituto superriore di Sanità, Silvio Brusaferro.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 29/05/2020 - 12:46:33 Letto 421 volte

Mentre il governo si trova a decidere, in queste ore, sulla mobilità tra Regioni, è già certo che da mercoledì prossimo, 3 giugno, riapriranno i confini italiani ai cittadini dei Paesi dell'Unione europea. Ma il presidente dell'Istituto superriore di Sanità, Silvio Brusaferro, avverte: "Le riaperture? Saranno la sfida più importante".

Il motivo? "Per gli scenari che immaginiamo, in autunno, una patologia come il Sars-cov-2, si può maggiormente diffondere e si può confondere con altre sintomatologie di tipo respiratorio" e "la famosa ipotesi della seconda ondata è collegata a questo, che, dal punto di vista tecnico scientifico è un dato obiettivo". Perciò, "con l'arrivo dell'autunno c'è una probabile possibilità di maggiore diffusione del coronavirus".

Il presidente dell'Iss è intervenuto durante l'audizione alla Camera, in commissione Bilancio, sul decreto Rilancio. "Il virus è ancora presente - ha sottolineato - e i comportamenti dei singoli sono le misure più efficaci per ridurne la circolazione. Questo è importante perché il numero di persone entrate a contatto con il virus è limitato, anche se varia da regione a regione". E le "molte persone non entrate in contatto, e dunque suscettibili al virus, sono un serbatoio per la sua diffusione".

Per questo motivo, "con la prossima settimana - ha spiegato Brusaferro - ci avviamo a una sfida sarà ancora più importante perché sarà liberalizzata la mobilita tra regioni e anche quella internazionale. Questo richiederà una capacità ancora più attenta di monitorare e rispondere a focolai".

Quindi, l'obiettivo è di "controllare eventuali focolai" e poter "adottare misure che superino le dimensioni regionali".

