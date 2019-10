Brusca resterà in carcere, no della cassazione ai domiciliari

no ai domiciliari

Giovanni Brusca deve restare in carcere. No della cassazione.

Giovanni Brusca deve restare in carcere. Questa la posizione della procura generale della Cassazione che, con requisitoria scritta, ha chiesto ai giudici della prima sezione penale di rigettare il ricorso presentato dalla difesa del boss di Cosa Nostra contro la decisione con cui il tribunale di sorveglianza di Roma, nel marzo scorso, aveva respinto l’istanza di detenzione domiciliare. Il verdetto degli 'ermellini' è previsto per domani. Brusca è in carcere a Rebibbia.

Nelle ultime ore si era scatenata una vera polemica con più parti, dai politici alla gente comune, fino ai familiari delle vittime di mafia che chiedevano a gran voce che Brusca restasse in carcere.

