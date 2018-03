Bullismo cyber bullismo e criminalità

Bullismo o criminalità? Ecco il tema dell'intervista che vi proponiamo

La redazione di Palermomania non crede che gli ultimi episodi di cronaca siano legati al bullismo e cyber bullismo e, per tale ragione, ha invitato Cetty Mannino, giornalista e blogger del sito www.intreccio.eu, esperta nel fenomeno del bullismo...

All’indomani dei fatti di cronaca che hanno coinvolto alcune ragazze in pieno centro a Palermo e in seguito ad altri episodi avvenuti in città sulle pagine della cronaca è rimbalzata subito la parola "bullismo", si è insomma discusso di nuovi episodi di bullismo e cyberbullismo.

La redazione di Palermomania non crede che gli ultimi episodi di cronaca siano legati a fenomeni di bullismo e cyber bullismo e, per tale ragione, ha invitato Cetty Mannino, giornalista e blogger del sito www.intreccio.eu, esperta nel fenomeno del bullismo e in particolare del cyberbullismo, che da sempre si è occupata con pervicacia e passione di quest'argomento, per un'intervista che ha lo scopo di chiarire e indirizzare chi ha bisogno di aiuto per il reale fenomeno di bullismo e non per l'occasionale episodio di criminalità che ha ben altre connotazioni. “Dobbiamo assolutamente scindere i significati delle parole 'Bullismo' e 'omicidio', così come 'aggressione a mano armata', sono cose assolutamente diverse. Ad ogni modo, non bisogna dimenticare che il bullismo è un reato”- ci dice la Mannino nell'intervista che segue.

