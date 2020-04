Buone notizie, è sceso il tasso di contagiosità

Coronavirus

Buone notizie, Ŕ sceso il tasso di contagiositÓ

Il tasso di contagiositÓ del nuovo coronavirus Rt Ŕ sotto 1 in tutte le regioni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/04/2020 - 13:30:02 Letto 430 volte

Il tasso di contagiosità del nuovo coronavirus Rt è sotto 1 in tutte le regioni. "La curva dell’epidemia di Covid-19 continua sostanzialmente a decrescere nel numero di sintomatici e dei casi in tutte le regioni". Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss), Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa organizzata dall’Istituto, sull'andamento epidemiologico dell’epidemia da SarCov2.

La curva, inoltre, "continua a decrescere sia come casi che per numero di sintomatici", ha precisato. Brusaferro ha poi comunicato che "si è ridotto il numero delle zone rosse: sono 74 comuni in 7 regioni, quindi è segno della capacità di individuare precocemente focolai e limitarli".

Il presidente dell'Iss ha poi precisato che "la curva dell’epidemia di Covid-19 è analoga negli italiani e negli individui di nazionalità straniera. Negli individui di nazionalità straniera sono stati rilevati 6.395 casi ma i casi sono partiti con uno sfalzamento di 2-3 settimane".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n░ 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!