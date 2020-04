coronavirus

Burioni: ''Alla ripresa serviranno mascherine per tutti''

''Sappiamo due cose: si tratta di un virus molto contagioso e le mascherine chirurgiche ostacolano tantissimo la sua diffusione'', ha spiegato il noto virologo Roberto Burioni.

Il noto virologo, Roberto Burioni, ha spiegato che, durante il periodo di transizione che vivremo alla fine del lockdown, ci sarà bisogno di severe precauzioni: "Le raccomandazioni possono cambiare nel tempo e variano via via che aumenta la conoscenza di questo che è un nuovo virus. Ora sappiamo due cose: si tratta di un virus molto contagioso e le mascherine chirurgiche ostacolano tantissimo la sua diffusione. A dircelo è uno studio pubblicato proprio ieri su Nature Medicine".

Per questo motivo bisogna iniziare ad attrezzarsi: "Le mascherine saranno presidi fondamentali nei prossimi mesi. Perché non sappiamo ancora quando potremo uscire, ma speriamo il prima possibile. E dobbiamo essere pronti. Basta con i ritardi e la burocrazia: quando riprenderemo, tra 15-20 giorni, un mese, dobbiamo essere in condizione di poter indossare tutti le mascherine".

Anche sul fronte dei test, a giudizio del noto dottore, non bisognerà abbassare la guardia, bensì prepararsi a farne molti di più: "Dovremo essere pronti a fare tanti test per identificare gli infetti, a isolarli e a sfruttare le possibilità offerte dal tracciamento elettronico dei contatti. Ben sapendo che si è infettivi anche prima di mostrare i sintomi e da asintomatici. Dunque, anziché chiederci quanto potremo uscire, facciamoci trovare pronti per quando sarà".

