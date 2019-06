intimidazioni

Busta con un proiettile: minacce al Procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio

Busta contenente un proiettile e delle minacce di morte, indirizzata al Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio.

"Sono certo che non sarà l'ennesima busta con un proiettile inviata al Procuratore Luigi Patronaggio a far desistere lui e la Procura da lui guidata dal proseguire nel lavoro di questi mesi per contrastare ogni forma di criminalità e di violazione delle leggi e dei diritti.

Certamente desta ancora una volta inquietudine la modalità spregiudicata con cui qualcuno tenta di condizionare il lavoro di quella Procura, cui va tutta la solidarietà mia personale e di tutta l'Amministrazione comunale di Palermo".



Lo ha dichiarato il Sindaco Leoluca Orlando apprendendo della busta contenente un proiettile e delle minacce di morte, indirizzata al Procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio.

Claudio Fava, Presidente della Commissione antimafia siciliana: "Il tentativo di intimidazione al procuratore Patronaggio, destinatario oggi di una busta con un proiettile, certifica la qualità e l'efficacia del lavoro che sta svolgendo la Procura di Agrigento sulla questione migranti e sbarchi. Al procuratore, che ascolteremo nei prossimi giorni in Commissione antimafia, va tutta la nostra solidarietà e la nostra attenzione".

