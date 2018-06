incidente

Cade cornicione da un palazzo nella zona pedonale di via Maqueda

Tragedia evitata in via Maqueda, dove un cornicione si è staccato da un palazzo nella zona pedonale.

Pubblicata il: 10/06/2018

Tragedia evitata in via Maqueda, dove un cornicione si è staccato da un palazzo nella zona pedonale. I pezzi di intonaco sono finiti per strada.

Per fortuna in quel momento non passava nessuno. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato la zona e messo in sicurezza il palazzo e il tratto di strada.

