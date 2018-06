Cade di un piano nel parcheggio del tribunale mentre gioca a calcio

Un ragazzino di 12 anni di Palermo è caduto dal quarto al terzo piano del parcheggio sotterraneo di piazza Vittorio Emanuele Orlando...

Come avviene quasi ogni sera in piazza Vittorio Emanuele Orlando era in corso una sfida di calcio. Durante la più classica partitella estiva l’orologio del ragazzino è scivolato dal polso ed è finito nelle grate per la ventilazione del parcheggio. Il dodicenne ha provato a recuperarla scendendo all’interno del parcheggio ma ha perso l’equilibrio cadendo dal terzo al quarto piano.

In preda alla paura gli amici dell'adolescente sono usciti dal parcheggio e hanno immediatamente chiesto aiuto ai gestori dell’unico bar della piazza aperto a quell’ora. I sanitari del 118 sono giunti sul posto nel giro di pochi minuti. Il ragazzino è stato trasportato con codice rosso all'ospedale dei Bambini, dove i medici hanno rilevato un politrauma dovuto all'impatto.

Il ragazzo non è in pericolo di vita.

