Cade in mare

Cade in mare dal traghetto e dopo ore in acqua viene trovato vivo

Un ragazzo di 30 anni, è stato ritrovato vivo ore dopo la caduta in mare dal traghetto.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/06/2020 - 10:57:09 Letto 458 volte

Una storia che per fortuna è finita nel migliore dei modi, ma a bordo del traghetto Palermo-Napoli si sono vissute ore drammatiche. All'appello dell'equipaggio, infatti, si sono accorti, all'improvviso, che mancava un marittimo.

A quel punto sulla "Vincenzo Florio" è scattato l'allarme: la nave infatti era già in navigazione. Così sono scattate le ricerche della Capitaneria di Porto, insieme ai vigili del fuoco, affiancate dall'autorità portuale.

Il marittimo, un ragazzo di 30 anni, è stato ritrovato vivo ore dopo da una motovedetta ed è stato successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Indagini per capire cosa sia successo.

