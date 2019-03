manutenzione sospesa

Caduta calcinacci dentro cabina elettrica in via Uditore: sospesa riparazione di un guasto

Gli operatori di Amg Energia hanno dovuto sospendere l'intervento di manutenzione ordinaria della cabina di media tensione ''Uditore'' per la caduta di calcinacci.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 01/03/2019 - 11:52:46 Letto 346 volte

Gli operatori di Amg Energia hanno dovuto sospendere l’intervento di manutenzione ordinaria che era in corso all’interno della cabina di media tensione “Uditore” per la caduta di calcinacci dal soffitto della struttura in muratura. La riparazione in cabina era volta alla risoluzione di un guasto che interessa entrambi i circuiti che alimentano gli impianti di illuminazione della zona compresa tra via Tiepolo, via Cimabue e via Bernini.

I problemi strutturali della cabina di pubblica illuminazione “Uditore” hanno reso necessaria l’interruzione dell’intervento di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature presenti all’interno, volto alla riattivazione dei due circuiti gemelli Tiepolo/Cimabue 1 e 2, per un totale di 160 punti luce. La presenza di grossi calcinacci caduti dal soffitto rende impossibile, per ragioni di sicurezza, l’accesso del personale di Amg Energia nella struttura e la prosecuzione della riparazione. Le cabine di media tensione, come tutti gli impianti di illuminazione cittadini, sono di proprietà del Comune di Palermo: Amg Energia ha subito inviato una comunicazione agli uffici comunali competenti con la richiesta di un sopralluogo urgente per definire i provvedimenti da adottare. “Ci scusiamo per il disagio causato dal malfunzionamento dell’illuminazione – spiega l’amministratore unico della società, Mario Butera – ma abbiamo dovuto interrompere la riparazione per garantire l’incolumità del nostro personale. Nel momento in cui saranno ripristinate le condizioni di sicurezza in cabina, con un intervento edile, le attività di ripristino degli impianti riprenderanno immediatamente”.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!