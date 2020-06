Calcetto

Calcetto in Sicilia? Ora si può riprendere

Calcetto vietato ma non ovunque: in Sicilia è consentito.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 26/06/2020 - 09:37:20 Letto 401 volte

Calcetto vietato ma non ovunque: in Sicilia è consentito, così come in Puglia e in Liguria, dove Toti ha firmato l'ordinanza che riapre i campetti.

E dove invece non si può, gira voce di partite semiclandestine in circoli sportivi che affittano i campi sottobanco. Ma ora la questione si va facendo anche politica. Matteo Salvini entra duro, definendo "assurdo e demenziale" il parere negativo del Comitato tecnico scientifico (Cts) alla ripresa del calcetto nella Fase 3. "Che differenza c'è con il calcio professionistico? Lo dice uno scarsissimo...", ironizza il leader della Lega.

Ma anche Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva, forza di maggioranza, nota che "il ministro Spadafora ha avuto il coraggio di esprimere la sua posizione anche in contrasto con il Comitato. Perché riparte tutto tranne lo sport amatoriale?". "Il distanziamento non è assicurato e l'aggregazione invece è sicura", spiegano dal Cts. Insomma il rischio contagio aumenta e quindi niente sport di contatto, non solo calcio a 5, ma anche basket, pugilato, pallavolo e gli altri.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!