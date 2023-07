caldo

Caldo estremo, Bonomi: ''Serve un protocollo per Cig e smart working come in Covid''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 21/07/2023 - 11:55:17 Letto 744 volte

"Per le giornate di caldo estremo serve un protocollo per Cig e smart working per i lavoratori, come durante il Covid". Così Carlo Bonomi, leader Confindustria.

Sull'inflazione: "Veniamo da un decennio di tassi negativi, era inevitabile arrivare a tassi diversi da quelli. Ma non ci convince questa politica dei tassi e degli annunci sui tassi, che spaventa i mercati. Non si fa contrasto all'inflazione solo con l'aumento dei tassi, non è quella la strada".

Poi: transizione green e sostenibilità vadano insieme, "se no crolla tutto".

