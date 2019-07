caldo a Palermo

Caldo record, black-out a Palermo

Palermo è tra le città più calde d'Italia. Previsti anche picchi di 38 gradi.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 09/07/2019 - 11:10:53 Letto 405 volte

Black-out elettrico in centro a Palermo. Diverse vie tra piazza Croci e via Maqueda, nei pressi del Teatro Massimo, sono rimaste al buio. I tecnici dell'Enel sono già al lavoro per risolvere il problema: "Si sta già operando sulla rete, intanto per ripristinare la corrente elettrica e limitare subito i disagi per i cittadini - spiegano dall'Enel -. Poi si agirà in base alla natura del problema".

Il black out, che in alcune vie è durato alcuni minuti, potrebbe essere stato causato dal sovraccarico per l'eccessivo uso di condizionatori per via del caldo. D'altronde oggi, più degli altri giorni, Palermo è tra le città più calde d'Italia. Previsti anche picchi di 38 gradi. Il dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana ha emesso un'allerta arancione per tutta la giornata per il rischio di incendi e ondate di calore.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!