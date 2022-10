governo

Calenda su Berlusconi: ''Si avvia a un declino rapidissimo, noi prenderemo quei voti''

Per il leader di Azione quello che sta per nascere ''sarà un governo in condizione di grande difficoltà e molto fratturato''.

"Berlusconi si avvia a un declino rapidissimo. Noi prenderemo quei voti là, che è cosa diversa da prendere quei deputati". Lo ha detto Carlo Calenda, secondo il quale quello che sta per nascere "sarà un governo in condizione di grande difficoltà e molto fratturato". "Ci sono persone di grande capacità, Carlo Nordio è molto in gamba, però è un governo molto politico e piuttosto di basso livello. Dovranno gestire cose complicate", afferma il leader di 'Azione' a Tg1 Mattina.

