Calendario Consultazioni: Fico parte dal M5S. Zingaretti ribadisce: ''Conte capace di raccogliere i consensi''

Le consultazioni partiranno oggi a Montecitorio alle 16 con il Movimento Cinque stelle. In rapida successione Fico consulterà Pd, Iv e LeU.

Le consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico partiranno oggi a Montecitorio alle 16 con il Movimento Cinque stelle. In rapida successione Fico consulterà Pd, Iv e LeU.

Il segretario dem, Nicola Zingaretti, ha detto che "il Pd ribadisce di indicare Conte come la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari. Egli ha ottenuto già la fiducia piena alla Camera dei deputati e un sostegno amplissimo al Senato. Ha lavorato con noi ed è in grado di garantire equilibrio e una immediata ripartenza".

"Occorre sviluppare in queste ore quel confronto programmatico richiesto da tutti - ha aggiunto - e che noi ci auguriamo sia franco, approfondito e privo di strumentalità e di confusi diversivi e obiettivi politici. Mantenere la dignità della politica è un tutt'uno con la ricostruzione di un governo ampio fondato su un programma vincolante e strategico".

Poi su Fico: ''È stato dato al presidente della camera Fico un mandato esplorativo. Lo aiuteremo a svolgere il suo lavoro con convinzione e responsabilità". Per Zingaretti: "c'è una distanza ormai quasi insopportabile tra il sentimento degli italiani e le loro preoccupazioni quotidiane e un dibattito politico ai più incomprensibile, chiuso in se stesso, in alcuni casi mosso da soli interessi personali o di partito". Lo afferma il segretario del Pd, Nicola Zingaretti.

IL CALENDARIO

Sabato 30 gennaio

Ore 16 - Gruppi Parlamentari "Movimento 5 Stelle" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Ore 17.20 - Gruppi Parlamentari "Partito Democratico" del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Ore 18.40 - Gruppi Parlamentari "Italia Viva - PSI" del Senato della Repubblica e "Italia Viva" della Camera dei deputati

Ore 20 - Gruppo Parlamentare "Liberi e Uguali" della Camera dei deputati

