Cambi di casacca: Dore Misuraca passa al Pd

''Sono orgoglioso dell'adesione di Dore Misuraca al Pd...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/02/2018 - 16:50:05 Letto 389 volte

“Sono orgoglioso dell’adesione di Dore Misuraca al Pd. È la conferma di un percorso di coerenza che parte dal sostegno ai governi di centrosinistra e prosegue con l’esperienza vincente delle amministrative di Palermo che ci ha visto insieme con la lista unitaria Democratici e Popolari. La scelta di Dore, così come quella di tanti che in queste ore stanno aderendo ai Dem, conferma la vocazione del Pd all’apertura e al pluralismo, una grande casa pronta ad accogliere tutti quelli che vogliono fermare gli estremismi e governare con serietà e responsabilità il Paese”, ha detto il sottosegretario Davide Faraone, che stamattina insieme al segretario provinciale del Pd di Palermo, Carmelo Miceli e al sindaco del capoluogo, Leoluca Orlando, hanno consegnato la tessera dei Democratici al parlamentare nazionale, Dore Misuraca.

“Chiamiamo a raccolta tutti quelli che vogliono essere argine ai populismi”, ha sottolineato Orlando che ha ribadito come il Pd sia “l’unica proposta politica strutturalmente alternativa ai due populismi, quello disfattista che non sa governare del M5S e quello intollerante della Lega. Con Dore Misuraca – ha aggiunto Orlando – abbiamo condiviso la sfida delle elezioni comunali costruendo un campo largo, un’alleanza su progetto e valori forti e chiari tra moderati, progressisti e società civile, che ci ha portato alla vittoria,rafforzando il programma di cambio culturale e sociale della città di Palermo. Quell’impegno comune è il punto di riferimento di un modello che insieme possiamo rappresentare dentro il Pd”.

“Quelle che abbiamo di fronte il prossimo 4 marzo – ha detto Misuraca – sono elezioni decisive per il futuro del Paese: c’è il serio rischio che forze populiste ed estremiste mettano a repentaglio la stabilità del sistema Paese, garantita in questa legislatura con grande fatica e sacrifici dalle forze di maggioranza. All’interno di questa compagine, con coerenza ho portato avanti il mio percorso politico e condotto importanti battaglie in Parlamento assieme al Pd. Impegno politico – ha aggiunto Misuraca – che mi ha visto tra i promotori lo scorso anno della lista unica alle amministrative a Palermo con il Pd, il cui risultato ha contribuito alla riconferma del sindaco Orlando, e supportare con convinzione l’alleanza col Pd a sostegno di Micari alle ultime regionali”.

