Cambi nella giunta di Musumeci: Sgarbi va via e arriva Pierobon

Primi cambi nella giunta di Nello Musumeci.

Primi cambi nella giunta di Nello Musumeci. Vittorio Sgarbi ha annunciato che entro maggio lascerà l’incarico ai Beni Culturali, mentre Alberto Pierobon ha sciolto la riserva e adesso è certo che fra qualche giorno assumerà il ruolo di assessore ai Rifiuti e all’Energia.

Pierobon è il tecnico scelto dall’Udc per sostituire il dimissionario Vincenzo Figuccia. Musumeci ha confermato che a questo punto sulla scelta del nuovo assessore non ci sono più dubbi e gli uffici di Palazzo d’Orleans stanno già preparando gli atti per formalizzare la nomina.

E mentre Pierobon si appresta ad entrare nella squadra di governo, Sgarbi ha confermato che a maggio lascerà l’incarico per assumerne un altro a livello nazionale: “Sarà un tempo breve quello dedicato al mio mandato, ma non tanto breve da non dare delle linee guida. Queste sono le mie ultime volontà, dopo il 4 marzo avremo un limbo, ma qualunque sarà il mio destino penso di sopravvivere come assessore almeno fino a metà maggio, poi si capirà se mi dovrò separare dalla Regione”. Sgarbi mira a diventare il ministro dei Beni Culturali in un ipotetico governo di centrodestra.

