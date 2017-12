circolazione

Cambio della circolazione nei tratti compresi tra piazza Giulio Cesare, corso Tukory, via Perez e via G. Palermo

11/12/2017

Con la prossima apertura del terminal dei bus extraurbani, all’interno dell’area ferroviaria compresa tra la via Silvio Boccone e la via Tommaso Fazello occorre prevedere un riassetto della circolazione per tenere conto dell’accesso/esodo dei veicoli provenienti dalle provincie e dall’allargamento di Via Fazello, che non deve avere un collegamento diretto con via Vincenzo Errante.

L’ordinanza n°1742 del 05/12/2017 prevede dunque:

Istituzione del senso unico di marcia di via T. Fazello in direzione piazza Giulio Cesare

Istituzione del senso unico di marcia in entrambe le carreggiate di Piazza Giulio Cesare nel tratto compreso tra Via T. Fazello e piazza Cupani in direzione piazza Cupani

Istituzione del senso unico di marcia di via Maurolico in direzione via T. Fazello

Istituzione del senso unico di marcia antiorario di piazza Cupani

Istituzione del senso unico di marcia in direzione via Perez di via V. Errante.

Fonte: palermo.mobilità

