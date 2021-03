vaccino anti-covid

Campagna vaccinale, anche i volontari affiancheranno medici e infermieri

A dare una mano per velocizzare le somministrazioni, ci penseranno anche i volontari.

A dare una mano per velocizzare le somministrazioni, ci penseranno anche i volontari, che adesso, come ha annunciato la Protezione civile nazionale, affiancheranno nella varie regioni medici e infermieri nella campagna vaccinale. Campagna che da metà aprile disporrà di un nuovo vaccino, il Johnson & Johnson, mentre nel nostro Paese è in arrivo domani un lotto di Moderna (il più consistenze, finora, della casa farmaceutica americana) che conta 344 mila dosi da distribuire a tutte le regioni.

