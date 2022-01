vaccino

Campagna vaccinale, ciclo completo a 87,14% di over 12

Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora ammontano a 124 milioni 160.456, il 99,8% di quelle consegnate.

24/01/2022

Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate finora ammontano a 124 milioni 160.456, il 99,8% di quelle consegnate. Lo si apprende dall'ultimo rapporto del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria.

Ciclo vaccinale completo per 47 mln 61.619,pari all'87,14% della popolazione over 12. Hanno avuto la prima dose 48 mln 770.822,il 90,30%. Dose booster a 30 mln 231.332 persone, il 76,46% degli interessati. Nella fascia 5-11 anni hanno ricevuto la prima dose oltre 1 mln di bambini e ciclo completo per 277.458, il 7,46%.

