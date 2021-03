vaccino

Campagna vaccinale in Sicilia, Musumeci: ''10 mila dosi in arrivo ad aprile''

'Ci hanno detto che per i primi di aprile dovrebbero arrivare 110mila fiale dei tre vaccini, speriamo possa essere così'', ha detto Nello Musumeci.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 27/03/2021 - 15:17:39 Letto 339 volte

"La catena delle risorse umane c'è, ma manca la materia prima. Ci hanno detto che per i primi di aprile dovrebbero arrivare 110mila fiale dei tre vaccini, speriamo possa essere così". Lo ha detto a Progress, su Sky TG24, il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, rilevando che nell'isola la somministrazioni degli over 80 "è al 65 %".

"C'è stata una brusca frenata - ha spiegato - legata alla vicenda di AstraZeneca, perché anche se non riguardava loro si è creata la psicosi. Adesso sono riprese le prenotazioni, si fanno le file nei centri hub perché chi è prenotato per le 11 si presenta alle 9 e chi è prenotato per le 9 è costretto a fare la fila anche per chi è prenotato per le 11. Poi si viene in compagnia e l'accompagnatore crede di avere diritto a poter fare il vaccino assieme al familiare che sta accompagnando. Questo - ha osservato Musumeci - ha determinato qualche lunga fila".

Fonte: Ansa

