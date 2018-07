daisy osakue

Campionessa azzurra colpita da un uovo, (non) è subito razzismo

La giovane atleta di origini nigeriane è stata vittima di un'aggressione da parte di ignoti a bordo di un'auto. Ecco perché ''Colpita come ragazza di colore'' al momento è una conclusione affrettata

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 30/07/2018 - 15:43:07 Letto 482 volte

Daisy Osakue è una ragazza prodigio: 22 anni, rappresentante della nazionale italiana fin dalla maggiore età, primatista Under 23 di lancio del disco ed esperta anche di getto del peso. Un fenomeno della scuola di atletica leggera azzurra, che promette faville anche negli anni a venire. Nella notte, Daisy è stata protagonista di un episodio tutt'altro che degno del suo valore e di ciò che la brava atleta piemontese, nata a Torino ma di origini nigeriane, può rappresentare per ben due Paesi: un Fiat Doblò l'avrebbe avvicinata mentre tornava a casa, a Moncalieri, per poi tirarle un uovo in pieno volto. Daisy ha riportato un'abrasione all'occhio, lesioni alla cornea e tanta, tantissima rabbia per la cattiveria da lei ravvisata nel gesto subito: "L'hanno fatto apposta - ha detto -. Non volevano colpire me come Daisy, volevano colpire me come ragazza di colore".

La Osakue ha ricevuto l'appoggio incondizionato di gran parte dell'opinione pubblica, a partire da personalità accreditate e influenti come il direttore del TG La7, Enrico Mentana, e Luca Paladini, attivista per i diritti LGBT. "A ragion veduta", vien da commentare, data la gravità dello sconsiderato lancio che ha visto l'ignara Osakue avere la peggio. C'è però un enorme, pieno di dubbi "se": se invece si trattasse di una semplice bravata, probabilmente quanto accaduto finora subirebbe un'enorme battuta d'arresto, o almeno verrebbe fortemente ridimensionato. Sì, perché il misfatto di Moncalieri sembra non essere necessariamente conseguenza di razzismo, anzi.

La Repubblica riporta che gli investigatori hanno già avuto a che vedere con l'auto incriminata, già segnalata per episodi analoghi di lanci di uova sui passanti: un primo episodio tra il 14 e il 15 luglio ai danni della casa di un pensionato; il secondo ancora a Moncalieri, il 25 luglio intorno alle 23,30, quando tre donne sono state colpite al braccio da uova lanciate dalla stessa auto in corsa. I soggetti vittime degli sconsiderati attacchi sono molto diversi tra loro, uno - il pensionato - non è nemmeno stato fisicamente nel mirino degli aggressori e, soprattutto, non fanno parte della stessa etnia. Ed ecco che l'ombra del razzismo si fa già meno incombente. Daisy è molto arrabbiata per l'affronto subito anche perché, per persone come lei, il confine tra vita privata e carriera è praticamente inesistente. I giovani atleti lavorano sodo per rappresentare l'Italia nello sport, e ogni possibile errore o stop forzato potrebbe significare una grave perdita sul piano dei successi sportivi.

"Io penso che nessuno a mezzanotte vada in giro con un uovo in mano", ha riferito la giovane precisando di essere da sola in strada, venendo però smentita, appunto, dai carabinieri di Moncalieri che sono i primi a procedere cauti nei riguardi della pista razziale; quel che la stessa Daisy ha aggiunto è che non ha ricevuto insulti razzisti. Tanto da riflettere più lucidamente, a freddo: "Spero che trovino i responsabili: solo così si potrà sapere il motivo del gesto". La condanna è sacrosanta, l'atteggiamento dei "bulli di strada" più che punibile e contestabile; ma gridare al razzismo su due piedi per imbastire polemiche poco costruttive, o creare un "caso Osakue" sulla base delle sole dichiarazioni (giustamente e altamente condizionate) della vittima, rischia di svilire quanto fatto in sedi più opportune nei riguardi di gesti che - quelli sì - è stato appurato volessero ledere la dignità di un essere umano per via del colore della sua pelle. La giovane atleta merita verità e giustizia, senza scusanti; ma al momento, il solo colore della vicenda è l'azzurro: Daisy è una giovane italiana di origini nigeriane, eccellenza dello sport del nostro Paese, colpita all'occhio da un uovo lanciato per strada che ha rischiato di comprometterne salute e carriera. Per renderle giustizia, non basterebbe altro che questo. Ma non è detto che sia questo l'obiettivo.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!