Cancellati 16 milioni per Brancaccio, Giusto Catania come interventire senza risorse?

Colpo di spugna ai fondi del Bando periferie. Cancellati 16 milioni per Brancaccio. Giusto Catania, capogruppo SC: "Oggi visita del premier Conte: spieghi come interventire per cultura, legalità e infrastrutture senza risorse"

"Alla vigilia della sua presenza a Palermo - afferma Giusto Catania, capogruppo di Sinistra Comune - cosa racconterà il premier Conte ai bambini della scuola Padre Puglisi? Il Governo ha tagliato risorse finanziarie per 16 milioni di euro, all'origine destinati a Brancaccio - oltre a diversi altri interventi per milioni di euro cancellati con un colpo di spugna, nella edizione 'rivista' del Milleproroghe. Per questo Governo le periferie e le diseguaglianze sociali del nostro Paese non sono una priorità. Le risorse del Bando periferie della città metropolitana avrebbero riqualificato l’ex deposito pacchi di via Cirincione, oggi in stato di degrado, in un nuovo grande liceo della città. Senza risorse quote sempre maggiori di territori saranno condannati alla marginalità."