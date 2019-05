Elezioni Europee

Cancellazione residenza anagrafica, Spallitta: ''Inopportune ad una settimana dalle votazioni''

Sembrerebbe che in questi giorni alcuni cittadini stiano ricevendo, da parte del Comando dei Vigili Urbani, la notifica della cancellazione dalla residenza anagrafica.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 17/05/2019 - 14:59:46 Letto 361 volte

"Sembrerebbe che in questi giorni alcuni cittadini stiano ricevendo, da parte del Comando dei Vigili Urbani, la notifica della cancellazione dalla residenza anagrafica. Ritengo che in un momento elettorale come questo si tratti di provvedimenti quantomeno inopportuni, anche perché, in alcuni casi, si è verificata la contestuale notifica della cancellazione dalla residenza - e quindi l'impossibilità di esercitare il libero diritto di voto - e quella relativa alla nomina a scrutatore. Per cui, paradossalmente, il cittadino potrà fare lo scrutatore ma non potrà votare." Così in una nota gli avvocati Nadia Spallitta e Ferdinando Gattuccio.

"Il diritto di voto è costituzionalmente riconosciuto a garanzia della democrazia ed è importante che tutti siano messi nelle condizioni di esercitarlo. Mi stupisce - affermano gli avvocati - che proprio questa amministrazione, ad una settimana dal voto per le Europee, assuma questi delicati atti."

"Chiedo al Sindaco - concludono - di intervenire tempestivamente per revocare questi provvedimenti, che tra l'altro vanno adottati previo accertamento, che sembrerebbe non essere stata fatto, almeno in alcuni casi, adeguatamente."

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!