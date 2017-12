ars

Cancelleri chiede la presidenza dell'Ars: ''Ci spetta''

''Lo dico pubblicamente noi chiediamo la presidenza dell'Ars...''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 24/11/2017 - 12:59:45 Letto 427 volte

"Lo dico pubblicamente noi chiediamo la presidenza dell'Ars, chiediamo la vicepresidenza, chiediamo di entrare nell'ufficio di Presidenza dalla porta principale. Non devo barattare niente con nessuno. Non dobbiamo chiedere niente a nessuno. Ci spetta". Lo dice in diretta Facebook Giancarlo Cancelleri.

"Loro possono non darcela, ma in 70 anni di storia del parlamento siciliano non è mai avvenuto. Se non lo fanno sarà la prima volta in assoluto. Lo dice il regolamento parlamentare interno dell'Ars - aggiunge - nel quale c'è scritto che l'ufficio di presidenza deve essere formato rispecchiando la composizione del parlamento regionale. Mi pare chiaro che chi ha 20 deputati debba avere più posti e quindi che ci debba essere una rappresentanza maggiore di quella parte politica. Vedremo cosa succederà".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!