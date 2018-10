Cancelleri: ''Stop pignoramento ad Armao, Riscossione quanti casi simili negli ultimi anni''

Il deputato regionale del M5S farà una richiesta di accesso agli atti alla partecipata. Appello al presidente della Regione: “Rimetta in piedi il procedimento o metta da parte l’assessore”.

Ad affermarlo è il deputato del Movimento 5 stelle, Giancarlo Cancelleri, che si appresta a fare una richiesta di accesso agli atti alla società di recupero crediti per chiedere quante volte e per quali motivi Riscossione negli ultimi tre anni ha alzato bandiera bianca nei confronti dei creditori.

“Non ci sembra – sostiene il deputato - un’operazione di routine e il fatto che ci sia di mezzo un assessore che fino a qualche giorno fa ha indossato gli ingombranti panni di controllore e controllato della partecipata non fa che aumentare le nostre già enormi perplessità”.

“Considerato il suo ruolo – conclude Cancelleri - l’assessore avrebbe dovuto chiedere a Riscossione di non rinunciare, come è avvenuto, al procedimento nei suoi confronti per fare valere le sue ragioni in sede di contenzioso e non indurre nei cittadini il sospetto di trattamenti privilegiati. Operazioni di questo tipo non fanno che scavare sempre di più il solco tra i siciliani e le istituzioni”.