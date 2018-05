candidato premier

Candidato premier Giuseppe Conte, continua il mistero sugli studi a New York. Si parte col piede sbagliato?

Il New York Times aveva sollevato dei dubbi sugli studi di Conte alla NYU, la quale conferma non ci sia sua traccia nei registri. M5S risponde: ''Mai citati corsi o master frequentati lì''

di Claudio Zagara | Pubblicata il: 23/05/2018 - 10:49:06 Letto 474 volte

Candidato premier chiave di M5S e Lega, uomo di cultura e personaggio dai solidi princìpi morali: Giuseppe Conte sembra essere un uomo di cui fidarsi, ma ci si può fidare del suo curriculum? Recentemente il New York Times ha rilevato dei dubbi sugli studi di Conte alla New York University, tanto da destare qualche sospetto anche nel bel paese.

La NYU, contattata dal New York Times, ha fatto sapere tramite la portavoce Michelle Tsai che “Non risulta nei nostri registri una persona con questo nome, né come studente né come ricercatore o professore”.

Qual è la verità? Il Movimento Cinque Stelle si difende con una nota nella quale precisa l'assoluta trasparenza di Conte, ma lo fa, paradossalmente, in modo sibillino e poco esplicativo: “Nel suo curriculum Giuseppe Conte ha scritto con chiarezza che alla New York University ha perfezionato e aggiornato i suoi studi”, scrive il M5S, “Non ha mai citato corsi o master frequentati presso quella Università”.

TPI ha quindi chiesto informazioni più "fresche" e precise alla portavoce Tsai, che ha fornito ulteriori dettagli sul soggiorno di Conte presso l’università. “Mentre Conte non ha uno status ufficiale alla NYU, gli è stato garantito il permesso di effettuare ricerche nella biblioteca giuridica della NYU tra il 2008 e il 2014, e lui ha invitato un docente di diritto a far parte del board di una rivista italiana di diritto”, scrive la portavoce.

Conte, già nel campo delle riviste di divulgazione di settore, avrebbe quindi chiesto ad un docente la partecipazione al board di una di esse, il cui nome non è stato specificato; ciò che emerge dalle risposte della NYU, quindi, è che l'operato e la frequentazione del candidato premier all'interno dell'università avrebbero carattere totalmente autonomo, anche se non specificato apertamente nel curriculum. D'altronde, si potrebbe pensare, nella compilazione di un CV l'obiettivo è quello di sintetizzare le proprie esperienze senza dilungarsi in lunghe dissertazioni. Magari sarebbe bastata una riga in più... Si inizia col piede sbagliato?

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!