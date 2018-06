cane smarrito

Cane smarrito trova rifugio al bar Massaro, torna a casa grazie a un post su Facebook

Non sempre i social sono portatori di sventure e grazie a un post pubblicato su Facebook, un cane smarrito è riuscito a ritrovare i suoi proprietari.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 30/06/2018 - 11:19:21 Letto 384 volte

Non sempre i social sono portatori di sventure e grazie a un post pubblicato su Facebook, un cane smarrito è riuscito a ritrovare i suoi proprietari.

"Non ho mai amato avere gli animali tra i piedi. Non amo i cani, non amo i gatti. Però. Però due giorni fa è entrato al bar un cane abbandonato, ha vagato un po’ per la sala e si è poi accucciato davanti all’ingresso, come a guardare il viavai di gente. Ho cercato più volte di portarlo fuori, di accompagnarlo verso l’uscita[...] È tornato stamattina, è un cane con la faccia buona, non abbaia, non disturba. È un cane triste. In altre circostanze, in altri momenti, l’avrei cacciato (ho pur sempre un bar e io il bar tendo sempre a privilegiarlo su qualsiasi altra cosa) ma non so come spiegarvelo, stavolta non va così". Comincia così il post che ha pubblicato sulla propria pagina Facebook Francesco Massaro, titolare di un bar di Palermo. La sua segnalazione sul cane disperso ha ricevuto in pochi giorni oltre 63mila like e più di 12mila condivisioni riuscendo a ritrovare i proprietari del cane smarrito.

Il cane si chiama Saki ed era scappato lunedì scorso dalla villa in cui vive, impaurito dai tuoni e dai lampi di quella notte. Ma grazie alla solidarietà diffusasi su Facebook e poi fuori dal social, l’animale è riuscito a tornare a casa. "Ieri mattina quando sono arrivato al bar c’era una piccola delegazione di donne che quando m’ha visto, non esagero, sono corse ad abbracciarmi – ha raccontato Massaro -. E poi decine di messaggi privati, centinaia di richieste di amicizia, inviti a inaugurazioni di mostre e di canili, un’anima pia ha addirittura pensato che io potessi fare il moderatore a un convegno sul randagismo nelle Marche".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!