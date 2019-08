cani salvati

Cani chiusi in un furgone sotto il caldo a Palermo

Tre cani salvati dopo essere rimasti molte ore chiusi nel vano posteriore di un furgone a Palermo.

Pubblicata il: 16/08/2019

"Tre cani di taglia grande sono stati salvati per miracolo dopo essere rimasti molte ore chiusi nel vano posteriore di un furgone a Palermo, disidratati e boccheggianti". Lo rende noto la Lega nazionale per la difesa del cane. "In seguito a una segnalazione fatta da un cittadino, gli agenti della Polizia Municipale hanno effettuato un sopralluogo per verificare la presenza di animali all'interno di un furgone parcheggiato in una zona semi-centrale di Palermo".

La proprietaria del mezzo è una donna. I cani sono stati ricoverati. "Ovviamente sporgiamo denuncia e ci costituiremo parte civile - afferma Piera Rosati, presidente Lndc Animal Protection - nell'eventuale processo che si terrà a carico della proprietaria perché certi comportamenti, incoscienti e criminali, non devono passare sotto silenzio".

