Canile di Palermo, Randazzo: ''Cani gestiti come pacchi postali. Pronto esposto M5s''

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle di Palermo, Antonino Randazzo, sul canile municipale:

“Al canile di Palermo, decine di cani continuano ad essere gestiti come pacchi postali.

Dopo una giornata di battaglie al fianco di chi come me ama e rispetta gli animali, siamo riusciti a sospendere parzialmente il previsto trasferimento a Caserta per delle irregolarità riscontrate dalle guardie zoofile nei mezzi di trasporto. Trasferimenti che mesi fa avevano già fatto storcere il naso anche alla LAV, la quale aveva addirittura richiesto al Comune di Palermo di ritirare il bando.

Insieme al portavoce all’Ars Salvatore Siragusa in queste ore il Movimento 5 Stelle procederà a trasmettere un esposto in Procura su una vicenda che continua a non convincere né noi, né i tanti animalisti e volontari che sono giunti in soccorso.

Questo è il risultato di una politica disastrosa e scellerata del Comune di Palermo. Il Sindaco e il nuovo assessore Piampiano si facciano al più presto un esame di coscienza. Che fine ha fatto la collaborazione con la Lav?

Il Comune blocchi i trasferimenti immediatamente e si avvi un serio tavolo di confronto con associazioni e cittadini di questa città che hanno a cuore il benessere degli animali.

Vanno individuate politiche vere di lotta al randagismo, di incentivi alle adozioni e, non ultimo, va necessariamente valutata la realizzazione di un nuovo rifugio comunale a norma”.