Cantieri a Palermo

Cantieri infiniti a Palermo, aperta un'inchiesta

La procura vuole vederci chiaro, il procuratore aggiunto, Sergio Demontis ha aperto un fascicolo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/04/2018 - 11:52:14 Letto 341 volte

Cantieri infiniti a Palermo, adesso la procura vuole vederci chiaro. Il procuratore aggiunto Sergio Demontis ha aperto un fascicolo "modello 45", ovvero un fascicolo di atti non costituenti notizia di reato. Un'inchiesta conoscitiva, allo stato, per acquisire atti e informazioni sull'andamento dei cantieri per le grandi opere in città. E' probabile che presto verranno sentite anche delle persone. Tutto per verificare se ci sono delle responsabilità nella gestione degli appalti, che hanno segnato pesanti ritardi nella tabella dei lavori e inevitabili disagi nella cittadinanza.

Demontis è uno dei vice del procuratore capo Francesco Lo Voi, che si occupa dei reati contro la pubblica amministrazione. Il magistrato ha già incaricato la polizia giudiziaria di acquisire il materiale utile poi alla valutazione. E il "modello 45" contro ignoti potrebbe anche diventare una vera e propria inchiesta giudiziaria.

Ti potrebbe interessare? Cantieri sul ponte Giafar e in via Roma, traffico di Palermo paralizzato

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!