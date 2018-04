Viabilità in tilt

Cantieri sul ponte Giafar e in via Roma, traffico di Palermo paralizzato

Città nel caos tra lavori in corso e ZTL, assenti parcheggi e percorsi alternativi efficaci

12/04/2018

Palermitani intrappolati nel traffico dalla periferia al centro, a causa dell’apertura di due cantieri in altrettanti punti fondamentali per la viabilità cittadina. Il ponte di via Giafar, in corrispondenza del ponte che collega via Brasa, è stato chiuso per lavori di manutenzione. Il cantiere, affidato all’Anas per i lavori alla parte inferiore del ponte, e all’Ufficio infrastrutture del Comune per la parte superiore, rimarrà attivo fino all’1 giugno. I percorsi alternativi forniti dal Comune di Palermo: “Chi da via Ciaculli dovrà raggiungere il porto potrà utilizzare il sovrappasso Conte Federico. Per coloro che provenendo da viale Regione, in direzione Messina, dovranno recarsi su via Giafar si consiglia di utilizzare il cavalcavia di via Papa Giovanni XXIII (ponte di Bonagia)”.

Ma i disagi sulle strade palermitane non finiscono qui. In centro, via Roma è martoriata dai cantieri in più punti: chiuso a mezzi e pedoni il tratto che va da via Cavour a via Bentivegna, almeno fino a settembre, per permettere alla ditta Sikelia di ultimare il collettore fognario; più recentemente chiuso anche il tratto di via Emerico Amari tra via Principe di Scordia e via Roma, per lavori all’anello ferroviario, già a rilento e dalle date di conclusione sempre incerte.

Palermitani alla guida bloccati in lente code e disperati per l’assenza dei posteggi: nei giorni immediatamente successivi all’avvio del cantiere del tratto Cavour-Bentivegna di via Roma, sono state registrate circa 70 contravvenzioni nella zona dell’ospedale dei Bambini (corso Tukory), ai danni di automobilisti in difficoltà tra incertezze su dove parcheggiare e aree della ZTL nelle quali non poter sconfinare. I lunghi tempi di attività dei cantieri e l'insufficienza dei parcheggi rendono ancora una volta necessaria una riflessione sulle soluzioni ad una viabilità sempre più congestionata e imprevedibile.

