Caos e lunghe file all'aeroporto di Palermo

I viaggiatori, secondo quanto comunica la Gesap, sono praticamente bloccati e quasi impossibilitati a prendere l'aereo, con le operazioni che o non vengono svolte oppure vengono svolte con ''eccessiva lentezza''...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 18/05/2018 - 09:17:31 Letto 360 volte

Caos e disagi alle partenze all'aeroporto "Falcone - Borsellino" di Palermo a causa dello stato di agitazione del personale Ksm, addetto ai controlli. In pratica, i viaggiatori, secondo quanto comunica la Gesap, la società che gestisce lo scalo palermitano, sono praticamente bloccati e quasi impossibilitati a prendere l'aereo, con le operazioni che o non vengono svolte oppure vengono svolte con "eccessiva lentezza", fanno sapere dal "Falcone-Borsellino".

Alla base di tutto ci sarebbe una vertenza in atto con la Ksm, con tagli di stipendi e di personale. La Gesap fa comunque sapere "di stare attuando tutte le necessarie azioni per contenere i disagi" e di essere "in contatto con la prefettura". La società raccomanda a tutti i viaggiatori di arrivare in aeroporto "con largo anticipo". La situazione è comunque in evoluzione e potrebbe sbloccarsi da un momento all'altro.

