Caos Bellolampo

Caos rifiuti, Orlando tuona: ''Anomalie a Bellolampo''

Caos rifiuti a Palermo e il sindaco Orlando alza la voce...

di Marco Gullą | Pubblicata il: 08/04/2018 - 10:08:15 Letto 362 volte

Caos rifiuti a Palermo e il sindaco Orlando alza la voce. "Lo stesso funzionario regionale che da un anno impone alla Rap e ai cittadini di Palermo il funzionamento del Tmb al 120 per cento delle proprie capacità per far conferire i rifiuti di oltre 30 comuni; quello stesso funzionario che mai nella sua carriera ha adottato un solo provvedimento contro i privati affaristi che gestiscono i rifiuti in tutta la Sicilia tranne che a Palermo; quello stesso funzionario che fa finta di ignorare i provvedimenti adottati dal Comune fino a pochi giorni fa e che hanno portato per esempio un aumento dal 32 per cento di gennaio al 62 per cento di marzo della differenziata nella zona del 'Porta porta'... Quello stesso funzionario oggi scrive che sarebbero la Rap e il Comune gli inadempienti". Ha detto il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando rispetto alla nota del dipartimento Rifiuti che nell'autorizzare il conferimento di rifiuti di Palermo in altri impianti, segnala alla magistratura contabile e ordinaria presunte anomalie. "Ne prendiamo atto, concordando su un punto: i guasti simultanei di questi giorni sono anomali e per questo chiederemo indagini approfondite, anche appunto per verificare se non siano le ordinanze regionali che impongono il sovraccarico alla base dei danneggiamenti, oltre al conferimento di rifiuti ingombranti", dice Orlando.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!